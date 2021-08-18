В Красноуфимске будут судить двух мужчин, напавших на полицейских

Следствию удалось доказать вину уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске двоих местных жителей будут судить за нападение на полицейских. Установлено, что 30-летний и 52-летний мужчины 23 февраля этого года отдыхали в одном из кафе города. Будучи нетрезвыми, они ударили прибывших на место патрульных.

- В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведена экспертиза, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

Следствию удалось доказать вину уральцев. Теперь уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.