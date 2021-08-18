В Нижнем Тагиле на раскопках у ДК «Юбилейный» нашли останки еще двух людей

Фото: издание TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле на месте предполагаемого склепа Демидовых нашли останки еще двух людей, раскопки ведутся недалеко от дворца культуры «Юбилейный». Все кости увезли в Екатеринбург. Эспертам предстоит обработать их и запротоколировать находку, после чего их снова отправят в Нижиний Тагил. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Однозначно мы должны будем провести экспертизу ДНК, но для этого нужно найти кого-то по мужской линии из рода Демидовых — в принципе у нас уже есть к кому обратиться, - рассказал заместитель мэра Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.

Напомним, удивительную находку обнаружили 8 июля во время реконструкции ДК. Предположительно, это склеп, в котором в 19 столетии обретали последний покой представители рода российских промышленников – Демидовы.