В Екатеринбурге бойцы Росгвардии отработали оперативное прибытие по тревожной кнопке в школу

Сотрудники Росгвардии провели учения по задержанию злоумышленника в школе/Фото: Алина Шешеня, пресс-служба Администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге бойцы Росгвардии показали как охраняют учебные заведения уральской столицы. В преддверии начала нового учебного года они провели тренировочную операцию в школе №79 Академического района.

По легенде нарушитель взломал окно монтировкой и пытался влезть в задание, однако благодаря видеонаблюдению его заметил охранник и нажал кнопку «Тревога». Отряд вневедомственной охраны прибыл через несколько минут, обезвредил и задержал злоумышленника, надев на него наручники, затем посадил в патрульный автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции.

- Такие учения необходимы для отработки у личного состава навыков по своевременному прибытию при получении сигнала, тактике действий по задержанию условного правонарушителя, а также для ознакомления с объектами, – рассказал заместитель командира полка управления вневедомственной охраны по городу Екатеринбургу Сергей Руднов.

Также сотрудники Росгвардии повели инструктаж работников охранной организации, с которой у школы заключён договор и проверили состояние систем видеонаблюдения и тревожной сигнализации.