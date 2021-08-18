В Екатеринбурге 20-летний парень избил мужчину из личной неприязни

Между уральцами вспыхнул конфликт, после которого парень бросился на своего оппонента с кулаками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 20-летний молодой человек напал на 37-летнего мужчину из личной неприязни. Инцидент произошел на улице 8 Марта, недалеко от дома № 14. Между уральцами вспыхнул конфликт, после которого парень бросился на своего оппонента с кулаками и ударил его несколько раз по голове. Полицейские уже задержали буйного парня.

- Потерпевшего с ушибом головного мозга, открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода и основания черепа госпитализировали с места происшествия нарядом скорой помощи. В настоящее время потерпевший находится в тяжелом состоянии, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Про нападавшего известно, что он проживает в Екатеринбурге и ранее не попадал в поле зрения полиции. Он уже признался в содеянном, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»