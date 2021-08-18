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Общество18 августа 2021 18:34

В Свердловской области показали образец умного дефибриллятора

Он анализирует состояние пациента и регулирует силу тока
Алена ЗАХАРОВА
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Прибор анализирует состояние пациента и регулирует силу тока. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Прибор анализирует состояние пациента и регулирует силу тока. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Уральский оптико-механический завод им. Яламова представил умный дефибриллятор. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Новый аппарат работает в автоматическом и ручном режиме и может анализировать состояние пациента. Его можно использовать в отделениях реанимации и кардиохирургии, в стационарах и машинах скорой помощи.

- Прибор научили думать прежде чем применять силовой разряд. И в ближайшее время мы получим умный дефибриллятор, который позволит исключить ошибку врача. В перспективе к этим функциям может появиться еще ряд возможностей, - рассказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

В разработке прибора принимали участие Уральский федеральный университет, а также Московский университет имени Сеченова. Новый дефибриллятор по множеству параметров, таких как пульс, ЭКГ, состояние кислорода в крови, ведет анализ состояния пациента и, исходя из полученных параметров, регулирует силу тока.

Благодаря этому проекту УОМЗ вошел в число победителей конкурса регионального правительства, что дает заводу право на возмещение части затрат при внедрении разработок в производство.