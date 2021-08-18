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Общество18 августа 2021 17:52

Екатеринбуржцев попросили приносить излишки урожая в местный зоопарк

Традиционную акцию проводят ежегодно
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Представители зоопарка напоминают, что все угощения должны быть свежими и качественными

Представители зоопарка напоминают, что все угощения должны быть свежими и качественными

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке попросили жителей уральской приносить излишки урожая животным. Эта акция ежегодно проходит в конце лета, для питомцев собирают свежие яблоки, груши, кабачки, тыквы, ягоды, зелень и ботву.

- Уральские яблоки очень любят медведи и обезьяны, ягоды мы замораживаем для птиц и мелких хищников, а ботве и тыквам будет рада слониха Даша, бегемот Ева и кенгуру, - отметили в пресс-службе зоопарка.

Принять участие в акции и помочь животным достаточно просто: необходимо оставить растительные угощения можно на проходной зоопарка со стороны улицы Луначарского с 8:00 до 22:00. Представители зоопарка напоминают, что все фрукты, ягоды и зелень должны быть свежими и качественными