Екатеринбуржцев попросили приносить излишки урожая в местный зоопарк

Представители зоопарка напоминают, что все угощения должны быть свежими и качественными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке попросили жителей уральской приносить излишки урожая животным. Эта акция ежегодно проходит в конце лета, для питомцев собирают свежие яблоки, груши, кабачки, тыквы, ягоды, зелень и ботву.

- Уральские яблоки очень любят медведи и обезьяны, ягоды мы замораживаем для птиц и мелких хищников, а ботве и тыквам будет рада слониха Даша, бегемот Ева и кенгуру, - отметили в пресс-службе зоопарка.

Принять участие в акции и помочь животным достаточно просто: необходимо оставить растительные угощения можно на проходной зоопарка со стороны улицы Луначарского с 8:00 до 22:00. Представители зоопарка напоминают, что все фрукты, ягоды и зелень должны быть свежими и качественными