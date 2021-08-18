В Екатеринбурге полиция ищет очевидцев аварии, которая произошла еще в январе

По факту ДТП в полиции проводится проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают очевидцев аварии, которая произошла еще 29 января 2021 года. Установлено, что примерно в 21:30 по местному времени 41-летний водитель на «ВАЗ–2112» сбил пешехода на улице Реактивной, в районе дома 167. Травмы 62-летнего мужчины оказались несовместимы с жизнью, он умер на месте происшествия.

- Водитель двигался со стороны улицы Великорусов в направлении переулка Местный и допустил наезд на пешехода – мужчину, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

По факту ДТП в полиции проводится проверка, а, чтобы полностью восстановить картину происшествия, сыщики просят откликнуться очевидцев данного ЧП и обратиться по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 31 или позвонить по телефону 8-922-166-59-43.