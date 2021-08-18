«Уральские авиалинии» открывают перелеты в Испанию

На данный момент в Испанию допускаются только некоторые категории пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уральские авиалинии» открывает перелеты в Испанию. С 1 сентября самолеты будут летать в Барселону из московского аэропорта Домодедово. Известно, что рейсы на Airbus A320 будут выполняться каждую неделю по средам.

- На данный момент в Испанию допускаются только некоторые категории пассажиров. Чтобы попасть в страну, нужно иметь отрицательный ПЦР тест, сделанный не ранее 48 часов до вылета, или справку о перенесенной коронавирусной болезни, или сертификат о завершении вакцинации препаратом, признанным в Испании, - сообщают в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Напомним, также из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Анталью начнет летать лоукостер. Так называют дешевые авиарейсы. Осуществлять их будет авиакомпания «Победа». Полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолете Boeing-737.