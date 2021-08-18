Фильм екатеринбургского режиссера покажут на кинофестивале «Кинотавр»

Эта короткометражка является первой работой Антона. Фото: кадр из фильма

С 18 по 25 Сентября 2021 года в Сочи пройдет 32-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». В этом фестивале примет участие екатеринбургский режиссер 35-летний Антон Елисеев. Его фильм «Хорошая девочка Лида» уже представлен в номинации «короткий метр». Эта короткометражка является первой работой Антона.

Заявок на данную номинацию было более 500, и из них выбрали 20 лучших работ, в числе которых и оказался фильм Антона Елисеева.

Афиша нового фильма

«Хорошая девочка Лида» это фильм о двух молодых людях и о проблемах, с которыми они сталкиваются. Лиде и Боре по 20 лет. Он работает на заводе, она – в кофейне. Рассказ идет о настоящей жизни, такой как у всех, без прикрас и романтики.

На съемках фильма "Хорошая девочка Лида". Фото: Екатерина Касперович

- Фильм был снят как учебный проект Николая Коляды без затрат. Его сняли еще полтора года назад на простую камеру. Потом после общего просмотра работ этот фильм решили доработать – рассказывает Антон Елисеев. – Мы открыли сбор средств на фильм в соцсетях и надеялись. За четыре месяца удалось собрать не более 6000 рублей, а это всего 10% от планируемой суммы. Деньги пошли на аренду оборудования, свет очень дорого стоил, на камеру, ну и актерам нужно было заплатить хотя бы 500 рублей. Сам процесс съемок занял два дня и еще четыре дня делали монтаж.

Съемки фильма. Фото: Екатерина Касперович

Изначально работа задумывалась, как сериал из 16 серий, но сейчас пока готова только одна серия. Продолжение зависит от успеха картины.