Спасатели продолжают тушить лесной пожар под Первоуральском

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели Свердловской области продолжают работу на месте лесного пожара, который вспыхнул под Первоуральском 17 августа. Сейчас возгорание тушат силы Авиалесоохраны, МЧС России и добровольные пожарные, всего 97 человек и 20 единиц техники.

- За прошедшие сутки площадь пожара не увеличилась. Вокруг сада и санатория-профилактория произведена опашка, в общей сумме длиной около трех километров, шириной два метра. Тушение пожара осуществляется с помощью ранцевых огнетушителей, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ситуацию мониторит система беспилотников. По предварительной версии, это возгорание началось из-за нахождения людей в лесу и оставленного костра, из-за которого загорелся камыш. Бушующий пожар стал причиной смога, который окутал Екатеринбург утром 18 августа.