Четыре волейболистки «Уралочки» выступят на чемпионате Европы

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Четыре спортсменки, представляющие волейбольный клуб «Уралочка», вошли в заявку сборной России на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет с 18 августа по 4 сентября в четырех странах: Сербии, Хорватии, Румынии и Болгарии.

- Нападающая Ксения Смирнова, блокирующая Елизавета Котова, либеро Дарья Пилипенко в составе сборной России начнут турнир в матче с Францией. В группе также играют Азербайджан, Сербия, Босния и Герцеговина, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также цвета Республики Беларусь будет защищать доигровщица Вера Костючик. Ей и ее команде предстоит сыграть с Италией, Хорватией, Швейцарией, Словакией, Венгрией. Известно, что четыре лучшие команды группы выйдут в плей-офф, чтобы побороться за звание чемпионок континента.