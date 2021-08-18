На Уральской трассе молодой водитель легковушки вылетел в кювет и погиб

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области на на пятом километре дороги между деревнями Новоселово и Кузнецово 20-летний водитель отечественного «ВАЗ-21102» не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Травмы, полученные им в аварии, оказались несовместимыми с жизнью.

- Погибшим оказался житель Туринского района. Установлено, что автомобиль принадлежал ему, в момент ДТП молодой человек был не пристегнут ремнем безопасности, его водительский стаж составляет один год, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что 20-летнего уральца трижды привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Экспертизе предстоит определить, в каком состоянии водитель сел за руль, был ли в его крови алкоголь. Полицейские проводят проверку по факту происшествия.