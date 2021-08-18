Сотрудники «Сима-ленда» провели субботник на пляже в Ревде

Фото: пресс-служба "Сима-ленда"

В Ревде сотрудники «Сима-ленда» провели традиционную акцию «Чистые берега». Прибрежную территорию реки Глубокая очистили от мусора, прибрали пляж на местному пруду, а также оборудовали его зоной отдыха. В субботнике приняли участие больше ста человек, в том числе сам Андрей Симановский, директор СУМЗа Багир Абдулазизов глава округа Ирина Тейшева и неравнодушные активисты благотворительного фонда.

- Участников обеспечили необходимым рабочим инвентарем. Ребята из «Сима-ленда» сделали из субботника настоящий праздник: уборка проходила под веселую музыку, а в конце абсолютно все приняли участие в импровизированном флешмобе, - сообщили в пресс-службе «Сима-ленд».

После завершения всех работ на пляже «Тополя» установили табличку. Надпись на которой гласит: «Мы сделали это от всего сердца, пожалуйста, сохраните это!». По словам главы округа Ирины Тейшевой, река «Глубокая» и «Тополя» - два излюбленных места отдыха ревдинцев. А активисты приходят прибирать их уже третий раз за лето.