Свердловский губернатор едет в Камышлов и Сухой Лог

Евгений Куйвашев собирает жалобы и передает их местным чиновникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 19 августа поедет в Камышлов и Сухой Лог, где встретится с местными жителями, местными властями и обсудит главные проблемы этих территорий.

Чтобы понять, что именно не устраивает уральцев, проживающих в этих местах, Евгений Куйвашев попросил оставлять жалобы в комментариях его Instagram.

Судя по комментариям, которые оставляют подписчики главы региона, людей больше всего волнует качество медицины, плохие дороги и благоустройство дворов.

После сбора замечаний губернатор обсуждает главные проблемы с местными чиновниками, требуя заняться решение проблем. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».