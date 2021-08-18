Уральцы выступили против переноса столицы в Екатеринбург

Жители Екатеринбурга не хотят переноса столицы в свой город Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только 22% жителей Екатеринбурга, принявших участие в опросе, выступили на перенос столицы России в их город

Больше всего идею о переносе столицы в их город поддержали жители Омска, Красноярска и Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

С предложением перенести столицу в Сибирь выступил министр обороны Сергей Шойгу, который отметил, что в округе можно построить пять новых городов, направленных на развитие определенных сфер деятельности. Население новых городов должно составить до 1 миллиона человек.

Эту идею полностью одобряют 22% граждан, принявших участие в опросе. Они отмечают, что эта мера позволит развивать Сибирь с точки зрения экономики и демографии. Еще 30% считают, что переносить столицу в Сибирь не нужно, но строить города надо.

Против новой идеи Сергея Шойгу выступают 27% россиян, которые говорят о больших затратах на проекты.

Перенос столицы в их город поддерживают 43% жителей Красноярска, 42% жителей Волгограда и 36% жителей Санкт-Петербурга.

В Екатеринбурге и Воронеже этот показатель составил 22%, в Ростове-на-Дону – всего 20%.

Опрос проводился во всех федеральных округах, в 398 населенных пунктах с 6 по 9 августа среди граждан старше 18 лет. В опросе приняли участие 1600 респондентов.