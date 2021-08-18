Вокзалы СвЖД становятся более комфортными для маломобильных пассажиров

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

Свердловская железная дорога планомерно улучшает инфраструктуру и техническое оснащение вокзальных комплексов в целях повышения доступности и создания комфортных условий для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. При проведении работ учитываются требования, предъявляемые к обеспечению беспрепятственных маршрутов по пассажирским объектам, в том числе требования к организации входных групп, билетных касс, залов ожидания и санитарно-гигиенических помещений, пассажирских платформ, визуальной и звуковой информации.

Для удобства пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске, в местах перепада высот оборудуются пандусы, в кассовых залах – билетные кассы с пониженным прилавком; приобретаются специальные подъемные устройства, ведется модернизация санитарных комнат. В прошлом году проведено переоборудование санузлов на 9 вокзалах, в том числе на вокзале Екатеринбург (на втором этаже в западном крыле здания). В этом году аналогичные работы ведутся на вокзалах и в пассажирских зданиях станций Кунара, Егоршино, Талица, Еланский, Краснотурьинская, Ивдель, Вагай, Маслянская, Новая Заимка, Углеуральская, Курья, Менделеево, Оверята, Пашия.

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

Для ориентирования слабовидящих пассажиров размещаются тактильно-контрастные указатели, пиктограммы, мнемосхемы, информирующие тактильные таблички, выполненные шрифтом Брайля. Для слабослышащих кассовые залы и залы ожидания оснащают индукционными системами.

На вокзале Пермь-2 завершаются работы по установке наклонных подъемных платформ на лестничных сходах в тоннель, а также обустройство специальной навигации: световых настенных указателей и тактильных направляющих в здании вокзала и на прилегающей территории.

В рамках адаптации вокзального комплекса Тюмень выполнено переоборудование санитарной комнаты и строительство новых пандусов, запланирована укладка тактильных направляющих на платформах, в здании вокзала и на прилегающей территории, оборудование комнаты длительного отдыха для маломобильных пассажиров с сопровождающим, а также зоны отдыха с индукционным оборудованием и дисплеем для дублирования информации. Завершается строительство крытого надземного перехода из здания вокзала к пассажирским платформам. Конкорс будет оснащен лифтами, которыми смогут пользоваться не только граждане с ограниченными физическими возможностями, но и пожилые люди, пассажиры с детскими колясками и тяжелым багажом.