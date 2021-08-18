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Происшествия18 августа 2021 14:12

На Урале локализовали крупный лесной пожар, из-за которого задыхался Екатеринбург

Его должны потушить уже к вечеру
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Губернатор надеется, что после ликвидации огня смог быстро рассеется и горожане смогут нормально дышать. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор надеется, что после ликвидации огня смог быстро рассеется и горожане смогут нормально дышать. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловской области удалось локализовать крупный лесной пожар, который уже неделю бушует под Камышловом. Об этом в своем Instagram рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

- Пожар в сложном месте, на болотах. Там работают 40 человек и спецтехника. Именно из-за этого пожара в Екатеринбурге пахнет гарью, - уточнил глава региона.

Он уточнил, что пожар должны потушить уже к вечеру. Губернатор надеется, что после ликвидации огня смог быстро рассеется и горожане смогут нормально дышать.

Отметим, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов высказал другую версию о том, почему город окутал смог. Градоначальник связывает это с лесным пожаром под Первоуральском.