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Общество18 августа 2021 13:39

Минздрав опроверг информацию о нехватке медикаментов в Североуральской ЦГБ

По словам врача Алексея Паршукова, ему пришлось покупать лекарства за свой счет
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Глава региона направил в Североуральск с проверкой заместителя министра здравоохранения области

Глава региона направил в Североуральск с проверкой заместителя министра здравоохранения области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно врач североуральской городской больницы Алексей Паршуков сделал заявление о том, что пациенты реанимации не получают специального внутривенного питания. Его в стационаре попросту нет.

По словам врача, ему за свой счет пришлось купить в аптеке нужный препарат, чтобы назначить его пациентам.

Вскоре на ситуацию обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона направил в Североуральск с проверкой заместителя министра здравоохранения области.

- Установлено наличие препаратов для парентерального (внутривенного) питания, рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава. - На момент проверки в реанимационно-анестезиологическом отделении Североуральской ЦГБ пациентов, нуждающихся в нутритивной поддержке, нет.