На Паралимпиаде в Токио выступят 16 свердловских спортсменов

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В состав Паралимпийской сборной России вошли 16 свердловских спортсменов и четыре тренера, рассказали в областном правительстве.

Средний Урал занял четвертую строчку по количеству представленных на Паралимпийских играх спортсменов после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Свердловчане представили сборную в таких направлениях как спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, волейбол сидя, легкая атлетика, стрельба из лука, велоспорт, а также в дисциплинах, где соревнуются паралимпийцы с интеллектуальными нарушениями.

- Первые паралимпийцы нашей сборной, в числе которых уральцы, вылетят в Токио 19 августа в соответствии с утвержденным графиком, - уточнили в правительстве Свердловской области.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. Всего в российской команде насчитывается 242 спортсмена из 50 субъектов России.

Напомним, в Олимпиаде в Токио приняли участие 15 свердловских спортсменов.