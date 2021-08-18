В Екатеринбурге митрополит предложил восстановить храм на месте здания «Рубина» в центре

Храм Большой Златоуст в центре города уже восстановлен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сегодня, 18 августа, высказался о восстановлении храмов в центре Екатеринбурга, которые были уничтожены в советские годы. Так, он напомнил об уже восстановленном храме Большой Златоуст, который стоит на пересечении улиц 8 Марта и Малышева. В 1930-х он был уничтожен большевиками.

- Из кирпичей взорванной церкви рядом построили Дом обороны - в Екатеринбурге все знают здание ДОСААФ с самолетом на крыше, - написал митрополит Евгений на своей странице в телеграм.

Также митрополит напомнил о храме Малый Златоуст, который стоял рядом - в том месте, где сейчас находится здание «Рубин».

- Здание дома быта «Рубин» - не великий памятник архитектуры. Может, сподобит Господь, и когда-нибудь вернется на его (свое) место храм Малый Златоуст? - написал митрополит Евгений.