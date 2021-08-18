В Свердловской области от коронавируса привили больше миллиона человек

Всего, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в регионе привиты 1 004 603 человек. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловской области больше миллиона человек поставили прививки от коронавируса. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Мы преодолели важный рубеж — привили от коронавируса больше одного миллиона жителей Свердловской области! Это четверть населения региона, очень важная для нас отметка, - поделился глава региона в своем Instagram.

Также Евгений Куйвашев отметил, что на Среднем Урале есть «пять территорий-двоечников». Говорить о каких именно муниципалитетах идет речь, глава региона не стал, но добавил, что их главы в курсе своих недоработок. Теперь их работа по разъяснению важности прививок среди населения будет у губернатора на контроле.

Всего, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в регионе привиты 1 004 603 человек, а 828,5 тысячи уральцев уже закончили вакцинацию.