Алексей уже был судим за кражи и наркотики. Фото: личная страница подсудимого в «Одноклассниках»

В четверг, 19 августа, в Ленинском суде Нижнего Тагила огласят приговор Алексею Рыкову. Свердловчанина обвиняют в избиении до смерти годовалого сынишки. По версии следствия, Алексей нанес малышу тяжкие травмы, когда ребенок не стал есть из бутылочки.

- Задержали подозреваемого сотрудники ОВД Нижнего Тагила по горячим следам, вблизи рынка. Задержанный мужчина и ранее был не в ладах с законом, имеет судимости за кражи, наркотики и другие, - отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Алексею грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Адвокат подсудимого Александр Обухов отказался комментировать ход судебного разбирательства.

- Процесс закрытый. Могу лишь сказать, что мой подзащитный не признает вину. Смерть ребенка наступила из-за неосторожных действий, - пояснил «КП» Александр Обухов.