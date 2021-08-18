Тысячи деревьев вырубят в Нижнем Тагиле ради мусорного комплекса

Мусоросортировочный комплекс будут использовать четверть века Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тысячи деревьев вырубят в Нижнем Тагиле ради строительства нового мусоросортировочного комплекса, который будет состоять из полигона ТКО и завода для сортировки отходов.

Согласно постановлению главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, на месте возведения объектов вырубят 2023 сосны, 301 ель, 427 берез, 130 пихт и 28 осин. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Древесину передадут в собственность города. Посадка новых зеленых насаждений взамен вырубленных не предусмотрена.

На строительство мусоросортировочного комплекса и полигона потратят 2,8 миллиарда рублей. Объект будут использовать на протяжении 25 лет.