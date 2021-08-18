УБРиР: Предприниматели все чаще используют смартфон в качестве терминала

Фото: предоставлено пресс-службой УБРиР

Так, в июле 2021 года количество действующих терминалов УБРиР по торговому эквайрингу в сравнении с началом года выросло на 3,7%, а обороты — на 43%, что было связано, в том числе, и с сезонностью.

Между тем, большой популярностью среди клиентов пользуется приложение Tap2Go, которое можно установить на свой смартфон и использовать его как терминал. Сервис для бесконтактной оплаты позволит покупателям расплачиваться как банковскими картами, так телефоном или часами, имеющими соответствующую встроенную функцию.

- Предприниматели всегда ценили простые, но эффективные решения. Тем, кто уже пользуется POS-терминалами, рекомендуем загрузить еще и приложение — его удобно использовать для оплаты покупок на выезде, например, при доставке еды из ресторана. Если владельцы бизнеса еще не подключили торговый эквайринг, то Tap2Go существенно упростит им жизнь, потому что не придется покупать терминал или брать его в аренду, — отметила управляющий директор центра развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Судя по статистике, клиенты УБРиР уже оценили все преимущества приложения. Так, в июле по сравнению с началом года клиентская база, использующая Tap2Go, выросла в 2,5 раза, а обороты увеличились почти в 3 раза. Интересно, что особенно активно устанавливают приложение предприниматели из Перми, Санкт-Петербурга и Новосибирска

Добавим, что скачать приложение предприниматели могут бесплатно из официального магазина Google Play Market. После установки необходимо пройти регистрацию, логин и пароль клиент получает при заключении договора с банком. Затем предпринимателю нужно добавить аккаунт и после этого можно принимать оплату.

Все подробности о продукте можно узнать на сайте банка или по телефону горячей линии 8-800-700-59-59.