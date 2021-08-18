В Екатеринбурге таксист воспользовался картой забывчивого пассажира и снял с нее 143 тысячи

В салоне такси остались кошелек и банковские карты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге таксист украл деньги с банковской карты пассажира.

Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, в полицию обратился 46-летний местный житель, работающий менеджером в юридической фирме.

- Мужчина рассказал полицейским, что после поездки на такси ему на телефон пришли смс-оповещения о снятии денег с расчетного счета, - уточнили в полиции.

Всего с карты сняли 143 тысячи рублей.

В ходе расследования силовики установили, что потерпевший, доехав на такси до дома, расплатился и вышел. Оказалось, что в салоне машины он забыл кошелек с документами. В нем были и банковские карты. Кроме того, потерпевший рассказал, что в его кошельке находились и данные с PIN-кодом карты.

Оперативники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого в краже денег. Им оказался водитель такси. В прошлом он был судим за кражу и грабеж. Таксист полностью сознался в содеянном и подтвердил, что он, воспользовавшись паролем, снял с банкомата все деньги, что были на карте.

На 41-летнего таксиста завели уголовное дело по третьей части статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Подозреваемому «светит» до шести лет колонии. Сейчас таксист находится под подпиской о невыезде.