В Екатеринбурге умер рабочий, которого придавило трехтонной плитой

Расследованием гибели уроженца Таджикистана занимается Следственный комитет. Фото: СУ СКР

В Екатеринбурге скончался рабочий, которого придавило трехтонной бетонной плитой на улице Ясной. Как мы писали до этого, ЧП произошло при монтаже бетонных перекрытий в здании бывшего детского сада.

Информацию о произошедшем подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве рассказали, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

- В результате нарушения требований по охране труда и техники безопасности, произошло падение железобетонной плиты на рабочего, 1985 года рождения, который от полученных травм скончался вечером этого же дня в больнице, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, - рассказали в СК.

Уголовное дело завели по второй части статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). По этой статье виновному грозит до 4 лет колонии.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей. Уже назначены необходимые экспертизы, анализируется интересующая следствие документация о проводившихся работах и соблюдении требований по охране труда и техники безопасности.