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Происшествия18 августа 2021 8:41

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который убил друга во время празднования Нового года

Он нанес погибшему два удара руками
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Обвиняемому грозит до 15 лет колонии

Обвиняемому грозит до 15 лет колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд пойдет мужчина, который убил друга во время празднования наступающего Нового года.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 49-летнего мужчину обвиняют по четвертой части статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

- По версии следствия, в вечернее время 31 декабря 2020 года обвиняемый у себя в квартире по улице Ильича,71/д в Екатеринбурге в ходе совместного празднования Нового года поссорился со знакомым. Мужчина с силой обхватил гостя за туловище, повалил на пол и нанес не менее двух ударов руками в область головы, - рассказали в прокуратуре.

Удары оказались настолько сильными, что 55-летний мужчина через несколько дней умер в больнице.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.