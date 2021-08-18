В Екатеринбурге на рабочего упала трехтонная плита

Пострадавшим оказался 36-летний уроженец Таджикистана Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге произошло ЧП, при котором серьезно пострадал рабочий. Его придавало бетонной плитой, весом в несколько тонн.

ЧП произошло вечером 16 августа во время ремонта здания бывшего детсада на Ясной,34/А.

- В ходе монтажа бетонных перекрытий на мужчину упала железобетонная плита, весом три тонны. 36-летний выходец из Таджикистана был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, множественными переломами конечностей, а также тупой травмой живота, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

Сейчас мужчина находится в реанимации. За его жизнь борются врачи ОКБ№1. Материалы по факту ЧП из полиции передали в СК.

Позже в Следственном комитете подтвердили информацию о ЧП, добавив, что рабочий скончался, несмотря на оказанную ему помощь. По факту случившегося заведено уголовное дело.