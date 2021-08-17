На выборах в Госдуму и Заксобрание Свердловской области у избирателей появилась возможность проголосовать на дому

У избирателей есть возможность проголосовать на дому Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предстоящие выборы в Госдуму и Заксобрание Свердловской области постараются сделать «безопасными». В период пандемии коронавирусной инфекции, помимо традиционных мер профилактики, еще одним способом уберечь население от заболевания станет голосование на дому.

- Сегодня идет комплектация избирательных комиссий необходимыми средствами индивидуальной защиты – маски, перчатки, санитайзеры. Процедура голосования будет максимально безопасной. Сейчас идет разъяснительная работа по территориям, мы доводим до избирателей, что у них есть возможность проголосовать на дому, с тем, чтобы избежать возможных контактов на избирательном участке – сказал председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

Русинов подчеркнул, что во все три дня голосования – 17,18 и 19 сентября – сотрудники избирательных комиссий постараются максимально обеспечить избирателей голосованием на дому.

Также председатель избирательной комиссии Свердловской области сообщил, что в единый день голосования, который пройдет в Свердловской области 19 сентября, не будут работать урны, установленные во дворах жилых домов, а на избирательных участках будет работать круглосуточное видеонаблюдение.