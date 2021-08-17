Николай Коляда рассказал, почему не хотел ставить прививку от коронавируса

Николай Владимирович добавил, что сходил в больницу и сдал тест на антитела. Коронавирусом он не болел. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский драматург Николай Коляда рассказал проанонсировал реперуар своего театра на сентябрь. Он рассказал, что планирует посетить Польшу и в Закопане собирается поставить спектакль «Вишневый сад». Однако поляки требуют прививку от Covid-19.

Коляда признался, что не хотел ставить прививку, но это придется сделать из-за гастролей.

- А я не хочу ставить прививку. Ну вот не хочу да и всё. Потому что я бессмертный. То есть, Кащей Бессмертный, который боится иголки, а иголка - в яйце, - написал драматург на своей странице социальной сети «Фейсбук».

Николай Владимирович добавил, что сходил в больницу и сдал тест на антитела. Анализ показал, что он не болел коронавирусной инфекцией.

В сентябре «Коляда-Театр» представит две премьеры: «Рогатку» и «Анну Каренину» .