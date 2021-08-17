В Свердловской области девять городов оказались лучшими в управлении бюджетом

В Министерстве финансов Свердловской области проанализировали как управляют бюджетом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве финансов Свердловской области проанализировали и оценили как управляют бюджетом местные власти в городах региона. Итоги подводили за 2020 год.

- Оценка качества управления муниципальными финансами осуществляется в Свердловской области ежегодно, с 2010 года. Показатели такой оценки постоянно совершенствуются с учетом основных направлений бюджетной политики региона – сообщили на сайте Министерства. Ведомство составило рейтинг по нескольким показателям - исполнение бюджета, оказание муниципальных услуг, бюджетное планирование, степень прозрачности бюджетного процесса, управление долговыми обязательствами.

Первую степень качества управления финансами присвоили Белоярскому и Гаринскому городским округам, Богдановичу, Новоуральску, Верхней Салде, Ирбиту, Первоуральску, ЗАТО Свободный, посёлку Уральский.

У Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и еще 43 муниципалитетов – вторая степень качества.

Ивдель, Серов, Дегтярск и еще 17 территорий получили третью степень качества в финансовой деятельности.

При использовании средств, нарушения бюджетного законодательства выявили на 28 территориях.