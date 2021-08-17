Под Невьянском манипулятор насмерть раздавил водителя в ДТП

Машина придавила своего водителя в момент ДТП/Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов около 16:00 перевернулся манипулятор «Урал», который перевозил плиты перекрытия. За рулем был 32-летний мужчина. Он погиб.

- Водитель не справился с управлением, и, зацепив колесами правую обочину, съехал в левый кювет. В момент ДТП он вылетел через лобовое стекло. После этого манипулятор придавил его — сообщили в ГИБДД.

Водитель перевозил груз из Нижнего Тагила в Невьянск. Во время движения автомобиля он не был пристегнут ремнями безопасности.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили личность погибшего. Ограничений движения на трассе из-за ДТП не было.