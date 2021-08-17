В Верхней Пышме назначили нового начальника МВД

Начальником отделения МВД в Верхней Пышме назначен Артем Талькин/Фото: официальная группа МО МВД "Верхнепышминский" в соцсети "ВКонтакте".

В Верхней Пышме назначен новый начальник МВД. Им стал подполковник полиции Артем Талькин. Соответствующее распоряжение утвердил начальник ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-лейтенант полиции Александр Мешков.

- Артем Талькин родился в деревне Чекунова Туринского района 9 ноября 1983 года. В 2002 году он поступил в Нижнетагильскую специальную среднюю школу милиции, а затем в 2004 году продолжил служить в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями – сообщают в группе МО МВД «Верхнепышминский» в соцсети «ВКонтакте».

После окончания Уральского юридического института МВД РФ в 2010 году, Артем Талькин стал исполняющим обязанности главы территориального органа. Позже, в 2018 году, занял должность начальника МО МВД РФ «Ирбитский».

Подполковник имеет медали МВД России «За отличие в службе» III и II степени.