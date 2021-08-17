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Общество17 августа 2021 20:29

В Лесном местного жителя осудили за покупку и хранение наркотиков

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Мужчина проведет в колонии строгого режима один год и три месяца

Мужчина проведет в колонии строгого режима один год и три месяца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лесном 41-летнего жителя осудили за покупку и хранение наркотиков. Мужчину задержали прямо около тайника еще в феврале этого года. Во время осмотра места происшествия полицейские нашли пакетик с неизвестным веществом, позже экспертиза установила, что порошок в свертке относится к запрещенным психотропным средствам, общая его масса составила 0, 661 грамма.

- Гражданин, работающий на одном из городских предприятий, ранее четырежды привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за наркотики. В 2019 году освобожден из мест лишения свободы за аналогичное преступление, - отметили в ГУ МВД по Свердловской области.

Мужчину признали виновным по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических веществ без цели сбыта». Он проведет в колонии строгого режима один год и три месяца.