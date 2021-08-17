Владимир Путин наградил Орденом Почета советника при ректорате юридического университета

Недавно, 13 августа, Валерию Петрову исполнилось 80 лет/Фото: пресс-служба УрГЮУ

Советник при ректорате Уральского государственного юридического университета Валерий Петров награжден Орденом Почета. Свердловчанина наградил президент Российской Федерации Владимир Путин, подписав соответствующий указ. «За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу» - сказано в документе.

Недавно, 13 августа, Валерию Петрову исполнилось 80 лет. Он уже имеет ряд заслуг и наград - почетный работник высшего профобразования РФ, почетный работник прокуратуры РФ, обладатель ордена Дружбы и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетного знака Министерства спорта РФ «За заслуги в развитии физической культуры». Сейчас он заведует кафедрой физического воспитания и спорта УрГЮУ.