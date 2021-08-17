В Екатеринбурге у автобуса №54 появилась новая остановка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у автобуса №54, который следует из Краснолесья на Синие Камни ввели новый остановочный пункт.

- На маршруте №54 в направлении пункта «Краснолесье» появилась остановка «Анатолия Мехренцева». Она располагается напротив дома №46 по улице Анатолия Мехренцева – сообщили в Гортрансе.

Изменения вступили в силу с 17 августа.

Напомним, что с 1 июля 2021 года в Екатеринбурге стартовал очередной этап транспортной реформы. Из-за этого поменялась часть автобусных маршрутов, еще часть - переименовали.Также в нескольких новых автобусах установили валидаторы для самостоятельной оплаты проезда. Они уже работают в автобусах №57, №59, №25 и №50.