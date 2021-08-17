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Общество17 августа 2021 19:35

На Урале Росгвардия задержала пьяного мужчину без водительских прав за рулем

Нарушитель подтвердил, что перед поездкой употребил алкоголь
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба Росгвардии Свердловской области

Фото: пресс-служба Росгвардии Свердловской области

В уральском городе Полевской бойцы Росгвардии помогли сотрудникам ГИБДД задержать 49-летнего мужчину, который сел за руль пьяным. Во время патрулирования территории им поступил сигнал, что районе улиц Свободы и Девяшина едет отечественный «ВАЗ», которым управляет нетрезвый водитель.

- Проследовав по указанному адресу, росгвардейцы обнаружили разыскиваемую машину и блокировали ее. При опросе водитель подтвердил, что перед тем как сесть за руль он употреблял алкоголь, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Во время установки обстоятельств инцидента выяснилось, что уралец уже не в первый раз садится за руль, будучи нетрезвым. Ранее у него уже отобрали водительские права из-за аналогичного нарушения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.