На Урале Росгвардия задержала пьяного мужчину без водительских прав за рулем

Фото: пресс-служба Росгвардии Свердловской области

В уральском городе Полевской бойцы Росгвардии помогли сотрудникам ГИБДД задержать 49-летнего мужчину, который сел за руль пьяным. Во время патрулирования территории им поступил сигнал, что районе улиц Свободы и Девяшина едет отечественный «ВАЗ», которым управляет нетрезвый водитель.

- Проследовав по указанному адресу, росгвардейцы обнаружили разыскиваемую машину и блокировали ее. При опросе водитель подтвердил, что перед тем как сесть за руль он употреблял алкоголь, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Во время установки обстоятельств инцидента выяснилось, что уралец уже не в первый раз садится за руль, будучи нетрезвым. Ранее у него уже отобрали водительские права из-за аналогичного нарушения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.