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Общество17 августа 2021 19:04

В Екатеринбурге мужчина избил своего знакомого во время распития алкоголя

Пострадавшего с тяжелыми травмами увезли в больницу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Пострадавшего увезли в больницу с с сотрясением мозга, переломами ребер и ссадинами

Пострадавшего увезли в больницу с с сотрясением мозга, переломами ребер и ссадинами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 29-летний местный житель избил своего 45-летнего знакомого во время совместного распития алкоголя. Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Серафимы Дерябиной. Пострадавшего увезли в больницу с сотрясением мозга, переломами ребер и ссадинами, он находится в тяжелом состоянии. Дебошира же задержали патрульные.

- На месте происшествия полицейские задержали подозреваемого. Им оказался житель Ирбита, сборщик мебели, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». До суда мужчину заключили под стражу.