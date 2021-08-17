На ремонт мэрии Екатеринбурга потратят 6,6 миллиона рублей

В Екатеринбурге отремонтируют здание администрации в переулке Банковский, 1 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отремонтируют часть здания Администрации города, которая расположена по адресу переулок Банковский, 1. За два месяца подрядчик должен заменить пожарную и охранную сигнализации, а также выполнить стантехничесткие, вентиляционные, электромонтажные и строительные работы.

На ремонт будет затрачено 6 миллионов 577 тысяч рублей. Эти деньги выделят из городского бюджета. При этом аванса перед проведением работ не предусмотрено. Администрация ищет подрядчика и собирает заявки до 25 августа.

Ремонт не будет мешать чиновникам - работы с 9:00 до 18:00 можно осуществлять только по согласованию, а хранить строительные материалы на площадке, где будет проходить ремонт, запрещено.