В мэрии Екатеринбурга назвали условие для победы в конкурсе к дню города

Авторов лучших поздравлений пригласят на экскурсию в башню с часами в администрации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга рассказали, что 20 августа подведут итоги творческого конкурса, объявленного Алексеем Орловым, на лучшее поздравление уральской столицы с 298-летием. Жители города продолжают присылать свои работы в формате оригинальных видеороликов со специальными хэштегами.

- В конкурсе уже приняли участие жители Екатеринбурга самых разных возрастов. Особый творческий подход к созданию поздравлений проявили дети. Десятки роликов с хэштегом уже опубликованы в Instagram, - рассказали в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Напомним, победители, которые наберут больше всего лайков и просмотров, получат памятные подарки. А авторов лучших поздравлений пригласят на экскурсию в башню с часами в здании администрации, гидом выступит сам Алексей Орлов.