Под Нижним Тагилом злоумышленники украли почти 200 тюков сена и попались полиции

Ущерб оценили примерно в 300 тысяч рублей Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом незадачливые злоумышленники украли с фермы почти 200 тюков сена, а после выставили их на продажу на популярном сервисе объявлений Авито. Ущерб оценили примерно в 300 тысяч рублей. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

О краже директору фермы рассказали местные жители, после чего он тут же сообщил в полицию, а чуть позже застал воришек на месте преступления. Они вывозили корма для животных на тракторах и грузовиках.

Сейчас в полиции проводят проверку. Личность одного из похитителей уже установлена. Напомним, накануне стало известно, что сыщики разыскали лошадей, которых две недели назад угнали из Висимо–Уткинска, в краже животных подозревают цыган. Владельцы табуна написали заявление 5 августа, примечательно, что один из жеребцов погиб в автомобильной аварии на трассе под Нижним Тагилом.