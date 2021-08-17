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Общество17 августа 2021 17:30

В Екатеринбурге директор строительной фирмы полгода не платил зарплату своему сотруднику

Сумма задолженности составила 151 тысячу рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»

Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге директор строительной фирмы ответит за то, что полгода не выплачивал зарплату своему сотруднику.В следственном комитете Верх-Исетского района возбудили уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

- По версии следствия, в период с января по июнь 2021 года подозреваемый из корыстной заинтересованности полностью не выплатил заработную плату работнику в размере более 151 тысячи рублей, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Сейчас следователи собирают доказательную базу по делу. Напомним, в Байкалово доярка местной молочно-товарной фермы обратилась в прокуратуру после незаконного увольнения. После подписания у непосредственного руководителя обходного листа доярка была уволена за прогулы с 12 по 17 мая 2021 года.