В Екатеринбурге директор строительной фирмы полгода не платил зарплату своему сотруднику

Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге директор строительной фирмы ответит за то, что полгода не выплачивал зарплату своему сотруднику.В следственном комитете Верх-Исетского района возбудили уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

- По версии следствия, в период с января по июнь 2021 года подозреваемый из корыстной заинтересованности полностью не выплатил заработную плату работнику в размере более 151 тысячи рублей, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Сейчас следователи собирают доказательную базу по делу. Напомним, в Байкалово доярка местной молочно-товарной фермы обратилась в прокуратуру после незаконного увольнения. После подписания у непосредственного руководителя обходного листа доярка была уволена за прогулы с 12 по 17 мая 2021 года.