В Екатеринбурге открыли Блюхеровский мост

Движение на мосту запустят на две недели раньше изначального срока. 18 августа вместо 31-го числа. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Екатеринбурге после реконструкции официально открыли Блюхеровский мост. Движение по нему запустят в среду, 18 августа.

- Жители нескольких микрорайонов не будут стоять в пробках по дороге в центр. После ремонта здесь появился пешеходный переход через железнодорожные пути и улицу Шефская, - рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Мост ремонтировали больше трех месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас стартовало проектирование лифтов для маломобильных граждан, которые установят на мосту, а также переход прямо в Шарташский лесопарк. Что касается самого моста, то его сдали в эксплуатацию на неделю раньше, чем планировали.

Путепровод, длиной в 500 метров, построили в 1985 году. Конструкция сильно износилась из-за выросшего трафика, под который Блюхеровский мост не был рассчитан.

Напомним, что мост закрыли на капитальный ремонт в ночь на 1 мая 2021 года.