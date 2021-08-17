В Свердловской области нашли насекомое, поедающее хвойный лес

Фото: пресс-служба россельхознадзора по Свердловской области

Специалисты свердловского Россельхознадзора обнаружили в одном из лесничеств Ачитского района опасного вредителя леса: карантинного сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus. Известно, что он поедает хвойные породы деревья, под угрозой находятся порядка 20 видов растительности, в том числе лиственница, пихта, сосна, ель и тсуга.

- Самая неустойчивая к шелкопряду древесная порода - пихта, наиболее устойчивая - лиственница. Сибирский шелкопряд может непосредственно приводить к гибели миллионов гектаров хвойных лесонасаждений, - отметили в пресс-службе россельхознадзора по Свердловской области.

При атаках сибирского шелкопряда естественный процесс восстановления леса до первоначального состояния составляет порядка ста лет.