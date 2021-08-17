Алексей Орлов: «Школьники начнут новый учебный год в очной форме»

Новый учебный год ученики встретят в родных школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 августа состоялось заседание городского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом . Один из вопросов, который был на повестке – как начнут учебный год школьники.

- Мы предполагаем запустить учебный год в очном формате, - заявил глава города Екатеринбурга Алексей Орлов, – но без проведения общешкольных линеек и при соблюдении всех мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором. Каждый класс должен учиться в своей аудитории.

Городские школы уже прошли проверку перед началом учебного года - все они готовы приступить к работе. Все они оснащены санитайзерами для обработки рук, имеют оборудование для обеззараживания воздуха, также имеют достаточный запас дезинфицирующих средств, антисептиков, медицинских масок и перчаток.

Всего в сентябре этого года начнут обучение более 181 тысячи учащихся, из них более 22 тысяч – первоклассники.