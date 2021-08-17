В уральском вузе помогут проектам одаренных школьников

Стороны скрепили соглашение подписями 17 августа на площадке пресс-центра ТАСС. Фото: пресс-служба "Уральского института управления"

УИУ РАНХиГС и Фонд поддержки талантливых детей «Золотое сечение» подписали соглашение о сотрудничестве

В Екатеринбурге директор Уральского института управления – филиала РАНХиГС Руслан Долженко подписал соглашение с Фондом поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Стороны скрепили соглашение подписями 17 августа на площадке пресс-центра ТАСС.

От имени Фонда «Золотое сечение» в церемонии подписания участвовала его директор Инна Денюш.

Соглашение предполагает работу с проектами одаренных школьников и создание возможностей для их развития в спорте, технических знаниях и искусстве.

- Мы продолжаем развитие нашего сотрудничества. Каждый год – это шаг вперед, увеличивается количество участников, разнообразие смен, преподавателей, которых мы привлекаем, а самое главное – перечень задач, реализуемых школьниками, - отметил Руслан Долженко.

С 2019 года в сменах «Золотого сечения» обучились 302 талантливых человека, уточнил глава вуза.