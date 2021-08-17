На Урале полиция нашла лошадей, которых украли в Висимо – Уткинске две недели назад

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Нижнетагильские полицейские разыскали лошадей, которых две недели назад угнали из Висимо–Уткинска, в краже животных подозревают цыган. Владельцы табуна написали заявление 5 августа, примечательно, что один из жеребцов погиб в автомобильной аварии на трассе под Нижним Тагилом.

- Сыщики уголовного розыска, проверяя очередную информацию о возможном местонахождении пропавших животных, выехали в Нижнюю Салду, где в частном секторе в сарае, сколоченном «на скорую руку» обнаружили пропавших лошадей, - отметили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Хозяева табуна тут же выехали на место, чтобы организовать транспортировку животных домой. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража», опрашиваются очевидцы, идет проверка записей с камер видеонаблюдения, ведется поиск злоумышленников.