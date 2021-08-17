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Происшествия17 августа 2021 14:48

В Свердловской области руководству предприятия, не заплатившего 9 миллионов налогов, грозит 7 лет лишения свободы

По данным следствия, эти деньги были скрыты, чтобы их нельзя было взыскать
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Противоправный факт установлен в результате проверки.

Противоправный факт установлен в результате проверки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области следователи разбираются в действиях руководства одного из предприятий, которое не заплатило налогов на сумму больше девяти миллионов рублей.

- На протяжении 2020 - 2021 годов должностные лица сокрыли денежные средства в особо крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Указанный противоправный факт установлен по результатам проверки, проведенной налоговыми органами.

Теперь виновным грозит наказание - вплоть до 7 лет лишения свободы.