В Екатеринбург на Чемпионат Европы съехались мастера парусного спорта из пяти стран

Соревнование пройдет на Верх-Исетском пруде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 18 августа, в Екатеринбурге стартует Чемпионат Европы по парусному спорту. Он пройдет на акватории Верх-Исетского пруда. Завершится гонка 21 августа.

- В борьбе за звание чемпиона сойдутся 10 экипажей из пяти стран – Франции, Польши, Италии, Финляндии и России, - отмечают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Россию представят три команды. Это серебряный призер чемпионата мира Максим Таранов, призер российских и международных соревнований по парусному спорту Андрей Кочнев и Павел Кузнецов, в экипаже которого выступит двукратный чемпиона мира в классе MELGES 32 Евгений Неугодников.

Из зарубежных звезд можно отметить Максима Меснила из Франции. В мировом рейтинге парусного спорта он занимает четвертую строчку.

- Формат чемпионата Европы – матчевые гонки, в котором участники выходят на старт не одновременно, а встречаются в парных гонках, - уточняют в мэрии. - Главная задача спортсменов пройти дистанцию, обойдя специальный буй, и финишировать.

По итогам гонок по набранным очкам определяются полуфиналисты. Состязаться участники будут на яхтах класса «Рикошет-747» с длинной корпуса – 7,47 метра.