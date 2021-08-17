СвЖД усиливает разъяснительную работу с водителями автотранспорта в рамках месячника «Внимание, переезд!»

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

В рамках месячника «Внимание, переезд!» сотрудники СвЖД совместно с представителями ГИБДД проведут профилактические акции на переездах, беседы с водителями на автотранспортных предприятиях, в автошколах и на автозаправочных станциях. Основная цель мероприятия – напомнить водителям о необходимости соблюдать правила при проезде через железнодорожные пути.

Усиление профилактической работы обусловлено ростом количества ДТП на переездах ОАО «РЖД» и возросшей тяжестью последствий. За 7 месяцев 2021 года на сети дорог по вине водителей произошло 139 столкновений автотранспорта с железнодорожным подвижным составом. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Пострадал 81 человек (в 2020 году – 58), 28 из них погибли.

В границах Свердловской железной дороги за 7 месяцев 2021 года количество ДТП на переездах снизилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (4 случая против 8). Проводимая железнодорожниками работа дает положительный результат, однако ситуация остается нестабильной. Обоснованную тревогу вызывает низкий уровень водительской дисциплины и рост количества нарушений, которые автомобилисты допускают при пересечении железнодорожных путей. Так, с начала года дежурные по переездам СвЖД зарегистрировали свыше 1,2 тыс. нарушений (на 16% больше, чем в 2020 году). Водители, выезжающие на пути при запрещающих показаниях автоматической переездной сигнализации, рано или поздно неизбежно становятся виновниками ДТП.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий компания проводит также технические мероприятия: мониторинг состояния переездов, капитальный ремонт, оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами.

СвЖД призывает водителей автотранспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Необходимо помнить, что, согласно правилам, железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.